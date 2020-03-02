اتحاد الكرة يُطلق برنامج التأهيل الذهني لقضاة الملاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق اتحاد كرة القدم المرحلة الأولى لبرنامج التأهيل الذهني لحكام كرة القدم، بمشاركة حكام الفريق الأول، ضمن مبادرة التعليم المستمر، إحدى المبادرات التي أطلقتها لجنة الحكام، بداية العام الجاري، بهدف الارتقاء بالمنظومة التحكيمية في جميع مجالاتها.

وقال بيان صحافي: «يشمل البرنامج، الذي يُشرف عليه أخصائي التطوير الذهني، الدكتور محمد صافي، عدداً من المحاور، أهمها التطوير الذهني لقضاة الملاعب لإدارة المباريات، وطريقة تعامل حكم الساحة مع مساعديه أثناء سير المباراة، وطريقة التعامل الأمثل مع أحداثها». وأكد عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، علي حمد، حرص اللجنة على تحسين أداء الحكام من خلال إقامة الدورات والورش المتخصصة، واستقطاب المحاضرين الدوليين لتقديم هذه الورش والدورات، التي من شأنها أن تُساعد في رفع مستوى الكوادر العاملة في المنظومة التحكيمية.

وأكد رئيس لجنة الحكام أن برنامج التأهيل الذهني لا يقتصر فقط على المحاضرات النظرية أو التطبيقات العملية، إنما يشمل متابعة ميدانية للحكام خلال إدارتهم للمباريات.