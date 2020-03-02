المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جلسة

عقد مدرب بأحد فرق المقدمة في دوري الخليج العربي جلسة خاصة مع اللاعبين الأجانب، عقب تراجع المستوى الفني لبعضهم في الفترة الأخيرة وطالبهم بمضاعفة جهودهم والعمل على صنع الفارق، موضحاً لهم أن الفريق يمر بتحديات كبيرة تتطلب التعامل بجدية مع هذه التحديات.

عودة

تشهد مباراة العين ومنافسه الفجيرة المقررة يوم الخميس المقبل عودة لاعب الوسط، يحيى نادر، للمشاركة بعد أن أصبح جاهزاً للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي.

مدرب

كشفت مصادر أن أحد أندية المحترفين لا ينوي استمرار مدرب الفريق الأول في الموسم المقبل، على الرغم من أنه وقّع عقداً لمدة موسمين، بسبب ضعف النتائج، لكن هناك مشكلة في كيفية التخلص من الشرط الجزائي الذي يمنحه الحق في الحصول على راتبه كاملاً عن تلك الفترة.