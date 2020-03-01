مدرب الفجيرة: سنبقى بين «المحترفين» لموسم آخر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وعد مدرب الفريق الأول للفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، جمهور «الذئاب» بأن «الفريق متمسك بفرص البقاء في دوري الخليج العربي»، وقال فيفياني في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام اتحاد كلباء في الجولة 17 من الدوري، أول من أمس، بهدف لصفر، من توقيع التوغولي بينيل ملابا، إن «الفجيرة سيبقى بين الأندية المحترفة لموسم آخر»، وقال إن الخسارة من كلباء غير مستحقة، استناداً إلى المستوى الفني الجيد الذي قدمه لاعبوه في الشوط الثاني بحسب تعبيره، وأضاف: «اللاعبون تمكنوا من تقديم مباراة جيدة في القسم الثاني من المباراة، على عكس بداية اللقاء، حين استقبلنا الهدف الوحيد في المباراة نتيجة عدم التركيز».

وأبدى المدرب ثقته الكبيرة بلاعبيه قائلاً إنه يراهن على المباريات المقبلة للفريق من أجل تصحيح الوضع، وأكد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق تمهيداً للمباراة المقبلة الصعبة أمام العين، وذلك من أجل تقليل نسبة الأخطاء المؤثرة، منوهاً إلى أنه لم يشرك الغاني اسانتي من بداية المباراة كونه لم يكن جاهزاً بعد.

في المقابل، اعتبر مساعد مدرب كلباء، الأوروغوياني خورخي جونيور، أن فريقه استحق نتيجة الفوز، وقال في المؤتمر الصحافي: «التسرع حال دون تسجيلنا أهدافاً أكثر، حيث سيطرنا لعباً ونتيجة»، وتابع: «الفوز مهم جداً لأنه وضع حداً لسلسلة الهزائم التي تعرضنا لها في الجولات الماضية»، وقال إن فريقه تميز كذلك بقوة خط دفاعه، بقيادة حارس المرمى جمال السراح.