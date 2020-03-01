خورفكان سيظهر للمرة الأولى على ملعبه السبت المقبل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مصدر رسمي، مقرب من شركة خورفكان لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم ذكر اسمه، أن الفريق الأول لنادي خورفكان سيتمكن من خوض أول مباراة له بدوري الخليج العربي على ملعبه (استاد صقر بن محمد القاسمي)، بمدينة خورفكان، يوم السبت المقبل أمام بني ياس في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تطوير المرافق والمنشآت، وأنه بانتظار اعتماد ذلك من قبل رابطة المحترفين.

وكان خورفكان قد صعد إلى دوري الخليج العربي، بعد أن فاز بدرع دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، إلا أنه لم يتمكن من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم موافقته لمعايير رابطة المحترفين، ليضطر إلى خوض مبارياته في ملاعب بديلة، حيث خاض عدداً منها في ملعب اتحاد كلباء، قبل أن يتخذ من استاد خالد بن محمد، في نادي الشارقة بالحزانة، ملعباً رئيساً له في الجولات الماضية.

ويتطلع خورفكان إلى خوض مبارياته على ملعبه، وأمام جمهوره، للحفاظ على النقلة النوعية في نتائجه، منذ انطلاق منافسات الدور الثاني للبطولة.

وفاز خورفكان على الجزيرة 1- صفر، أول من أمس، في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ورفع رصيده إلى النقطة 12، بالمركز المركز 14.

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نقطة، رصيد خورفكان عقب انتهاء الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي.