"خطوط الإمارات الملاحية" تطلق اسم "خورفكان" على إحدى سفنها

أطلقت شركة "خطوط الإمارات الملاحية" اسم "ESL KHORFAKKAN - خورفكان" على إحدى سفنها تقديراً للمكانة الاستراتيجية لمدينة خورفكان ومينائها ودوره المتنامي بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وأكدت الشركة أن اختيار اسم "خورفكان" يعكس عمق العلاقة التي تجمعها بالميناء منذ مارس 2019 عندما استقبل ميناء خورفكان أولى رحلات خدمة GALEX (GLX) الرئيسية التابعة للشركة ليواصل منذ ذلك الحين أداء دور محوري ضمن شبكة خطوطها الملاحية.

ويأتي إطلاق اسم "خورفكان" على السفينة في وقت يشهد فيه الميناء تطورات متسارعة تعزز مكانته على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وقدرته على استقبال ومناولة السفن ذات الأحجام والحمولات الكبيرة.

وشهد ميناء خورفكان خلال الفترة الأخيرة عدداً من المحطات التشغيلية البارزة التي عكست تطور قدراته وجاهزية بنيته التحتية، إذ استقبل في يوليو 2026 سفينة الحاويات العملاقة "MSC LORETO" التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 24,232 حاوية نمطية ويصل طولها إلى نحو 400 متر بما يؤكد قدرة الميناء على استقبال ومناولة سفن الحاويات فائقة الحجم.

وفي أغسطس الماضي، استقبل الميناء سفينة "BYD Changsha" التي حملت على متنها 6,068 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قادمة من الصين ضمن خط بحري مباشر، حيث تعكس هذه المحطات تنامي الدور الذي يؤديه ميناء خورفكان في حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتنوع قدراته في مناولة الحاويات والمركبات بما يعزز مكانته كمحور بحري ولوجستي يربط خطوط التجارة العالمية بأسواق المنطقة.

وفي هذا السياق استفادت "خطوط الإمارات الملاحية" من الموقع الاستراتيجي لميناء خورفكان لتوفير خيارات لوجستية بديلة شملت تفريغ الشحنات في الميناء ونقلها براً إلى وجهاتها بما يدعم استمرارية حركة البضائع ويعزز الربط مع الموانئ والوجهات الداخلية الرئيسية في منطقة الخليج بما يؤكد أهمية الموقع الاستراتيجي للميناء ودوره في دعم مرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة في المنطقة.

وتجسد تسمية السفينة "ESL KHORFAKKAN" وفقاً للشركة تقديرها لإرث ميناء خورفكان وإسهامه في حركة التجارة الإقليمية، كما تعكس الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين والتوجه نحو مواصلة تطوير التعاون وتعزيز حضور الميناء ضمن شبكة الشركة وخطوطها الملاحية.

يشار إلى أن شركة خطوط الإمارات الملاحية "Emirates Shipping Line - ESL" هي شركة شحن بحري عالمية رائدة للحاويات تأسست عام 2006 وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتتميز الشركة بهيكلها الإداري المزدوج والذكي حيث يقع مقرها القانوني في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، بينما يقع مقرها التجاري والعملياتي المشترك في هونغ كونغ مما يمنحها موقعاً استراتيجياً بين اثنين من أنشط الموانئ البحرية في العالم.