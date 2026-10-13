نوال تغني على مدرج خورفكان

يستعد مدرج خورفكان للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات بأمسية غنائية تحييها الفنانة نوال، في 28 نوفمبر المقبل، في ليلة وطنية تستحضر مشاعر الفخر والانتماء، وتشارك الجمهور فرحة عيد الاتحاد في دولة الإمارات.

كما يشارك في الأمسية الفنان والملحن الإماراتي، عبدالله المستريح، الذي قدم عدداً من أعماله الغنائية والوطنية المستلهمة من اللون الإماراتي والخليجي، إلى جانب حضوره المعروف في تقديم الأغنية الشعبية وجلسات العود.

وتحمل الفنانة نوال مسيرة ممتدة، صنعت خلالها حضوراً بارزاً في الأغنية الخليجية والعربية، وقدمت على مدى سنوات طويلة أعمالاً بقيت حاضرة في ذاكرة الجمهور، إلى جانب تعاونها مع نخبة من الشعراء والملحنين.

وتتميز نوال بأسلوب غنائي وصوت مميز منحاها هوية فنية خاصة، وتمزج في حفلاتها بين أغنياتها القديمة وأعمالها الحديثة التي تحافظ بها على تجددها الفني، وستقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية التي شكلت محطات بارزة في مسيرتها الفنية إلى جانب مختارات تنسجم مع أجواء عيد الاتحاد.

ويمنح مدرج خورفكان، بما يتميز به من موقع وتجربة جماهيرية فريدة، الأمسية طابعاً خاصاً ينسجم مع أجواء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، كما يشكّل الحفل محطة فنية ضمن برنامج احتفالات عيد الاتحاد، تجمع بين الأغنية الخليجية والحضور الجماهيري في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والفنية في الشارقة.

• 28 نوفمبر المقبل، تحيي نوال الحفل بصحبة عبدالله المستريح.