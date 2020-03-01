العين يخاطب «الآسيوي» لتأجيل مباراة السد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أرسلت شركة نادي العين رسالة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طريق اتحاد الكرة، تطلب فيها تأجيل مباراة الفريق، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، أمام السد على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، للموقع الرسمي للنادي، أمس، إن «المطالبة بتأجيل المباراة تأتي اتساقاً مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حالياً بهدف التصدي لفيروس (كورونا)، خصوصاً أن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد، وتحديداً في طواف الإمارات للدرّاجات».

وزاد: «أشارت التقارير الإعلامية، أخيراً، إلى إصابة عدد من لاعبي الفريق الإيراني (سابهان)، الذي واجه السد في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، وحرصاً من نادي العين والتزامه بكل إجراءات السلامة ارتأينا مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل المباراة وننتظر رده».