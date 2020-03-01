المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد فرق دوري الدرجة الأولى، الذي ضعفت حظوظه في التأهل لدوري الخليج العربي، بعد أن كان مرشحاً قوياً للصعود، اقترب من الاتفاق مع مدرب عربي، ليقوده في الموسم المقبل.

تصريح

اعترض إداري فريق في الدرجة الأولى، ينافس في الصعود لدوري الخليج العربي، على تواصل أحد الإعلاميين مع إداري زميل له، وسؤاله عن رأيه في نتيجة مباراة الفريق التي خاضها، أخيراً، بالبطولة.

حضور

اعتاد عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية حضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له أي دور في إبداء الآراء، أو التعليق على قرارات المجلس، طوال الفترة الانتخابية التي قاربت على الانتهاء.