رسميا.. تأجيل مباراة الشارقة بدوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي -دبي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الشارقة مع الدخيل القطري التي كانت مقررة بعد غد الإثنين ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إسيا للأنديةلتقام. في وقت يحدد لاحقا بسبب ماوصفه بالتطورات الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس كورونا

من جانبه ذكر اتحاد كرة القدم على حسابه الرسمي عبر "توتير "أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر رسميا تأجيل مباراة الشارقة بالدوري الآسيوي.

وكان نادي الشارقة قد أعلن على حسابه"توتير "أن الشارقة أجرى اليوم تدريبا صباحيا على ملعبه في الشارقة أستعدادا لمباريات بدوري أبطال آسيا .