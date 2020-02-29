النصر ضيّع 19 نقطة أمام فرق غير منافسة.. وكسب 14 أمام الكبار

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض فريق النصر هذا الموسم بوجهين مختلفين، بخلاف مواسم سابقة، إذ انتقلت عقدته السابقة مع الأندية الكبيرة إلى الفرق غير المنافسة التي ضيع أمامها هذا الموسم 19 نقطة، كان يمكن لها أن تغير وضع الفريق تماماً في دوري الخليج العربي، أو على الأقل لو كسب نصفها.

في المقابل، ظهر بعكس مواسم سابقة قوياً أمام الفرق الكبيرة التي كسب أمامها 14 نقطة، آخرها الفوز على الوحدة 3-صفر في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، أول من أمس، وهو الأول له بعد أن ضيّع الفرصة في أربع مباريات أمام فرق غير منافسة، خسر فيها أمام بني ياس والظفرة وعجمان، وتعادل مع الوصل.

وفي هذا الموسم، خسر النصر أمام عجمان مرتين، والظفرة مرتين، وتعادل مرتين أمام الوصل، وخسر من بني ياس. في المقابل، فاز على الوحدة مرتين، وعلى شباب الأهلي، ثم تعادل مع العين، وفاز على الجزيرة.

وأكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن مشكلة النصر تظهر أمام الفرق غير المنافسة، وقال خلال المؤتمر الصحافي: «المباريات الكبيرة لا تحتاج مني مجهوداً وتحفيزاً كبيراً، بسبب رغبة اللاعبين في إظهار ما لديهم، وتقديم أنفسهم بشكل كبير، وقد يكون هناك بعض التخاذل في المباريات الأخرى التي خسرنا فيها الكثير من النقاط، وبالتأكيد كان وضعنا في جدول الترتيب سيكون أفضل».

من جانب آخر، أكد مدرب الوحدة، الإسباني خيمنيز، أن فريقه كان الأفضل في بداية المباراة، ووصل إلى مرمى النصر، لكن ليس دائماً كل فريق يبدأ جيداً يفوز، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن النصر وصل إلى مرمى الوحدة في الشوط الأول ثلاث مرات، سجل منها هدفين، قبل أن يضيف الثالث في الشوط الثاني.

3 عوامل ساعدت النصر على هزيمة «العنابي»

- استعاد نيغيريدو ذاكرة التهديف، وسجل أول هدف مع النصر منذ هدفه في الجزيرة بالجولة 12.

- أسهمت عودة محمد العكبري في فوز النصر، بعد أن سجل أول أهدافه هذا الموسم، بعد أن غاب في فترة سابقة بسبب الإصابة.

- تحركات الهولندي كواس، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذاmالموسم، ونجح في إحراز هدف وصناعة هدفين.

- خسر العميد أمام عجمان مرتين، ومثلها أمام الظفرة، وتعادل مرتين أمام الوصل، وخسر من بني ياس.