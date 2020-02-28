بـ"الهاتف".. اروبارينا يقود شباب الأهلي لتخطي بني ياس

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

قاد مدرب فريق شباب الأهلي، الارجنتيني، رودولفو أروبارينا فريقه للفوز على مستضيفه فريق بني ياس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن جلس المدرب أروبارينا في مقصورة الاستاد وادارها عبر الهاتف بسبب الايقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية أمام الجزيرة.

وشوهد أروبارينا الذي تحوم الشكوك حول استمراريته مع الفريق وهو يجلس في مقصورة استاد الشامخة وبجواره أحد مساعديه في الجهاز الفني ليبقى نفسه متصلاً مع مواطنه دييجو ماركيك الذي جلس في دكة الاحتياط وأجرى تبديلين بدخول عيد خميس وإسماعيل الحمادي، كما أنه قضى معظم أوقات المباراة واقفاً في المنطقة الفنية موصلاً التوجيهات التي يحصل عليها من أروبارينا.

والفوز هو الأول لـ"الفرسان" منذ بداية شهر فبراير الجاري إذ تعادل سلبياً مع الفجيرة وخسر على ملعبه من الجزيرة 1-2، في بطولة الدوري، فيما ودع كأس رئيس الدولة بعد الخسارة على يد بني ياس 0-1، بينما سقط في لقائي دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الاوزبكي 1-2 والهلال السعودي بنفس النتيجة.

وساعد الفوز فريق شباب الأهلي على الوصول للنقطة 39 محتفظين بالمركز الأول في جدول الترتيب ليستعيدوا بذلك فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق العين، فيما سيكون في اختباراً صعباً في الجولة القادمة حينما يستقبل جاره فريق النصر على استاد راشد.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الدولي أحمد خليل في الدقيقة 9 من ركلة جزاء ليمنح فريقه النقطة 39 في الصدارة بينما تجمدت نقاط "السماوي" عند 20 نقطة.