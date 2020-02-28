الفجيرة يستقبل كلباء في مباراة «التحديات الخمسة»

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

يستقبل فريق الفجيرة جاره اتحاد كلباء في استاد الفجيرة الدولي، وعينه على النقاط الثلاث، عند الساعة 8.15 مساء اليوم، ضمن الجولة 17 للدوري.

ويبلغ رصيد الفجيرة 12 نقطة في المركز قبل الأخير، متأخراً عن حتا بفارق المواجهات المباشرة، بينما يبلغ رصيد اتحاد كلباء 13 نقطة في المركز 11. وتعد المواجهة مباراة التحديات الخمسة للفريقين، لأهمية نقاطها المؤثرة بشكل كبير في حظوظ كل منهما على البقاء لموسم آخر في الأضواء، إضافة إلى كونها تحدياً للمدرب الإيطالي، فابيو فيفياني، الذي سيقود الفجيرة في أول مباراة له، في مواجهة فريقه السابق الذي حقق معه إنجاز البقاء التاريخي لاتحاد كلباء، في الموسم الماضي، كما أن المباراة تعد تحدياً شخصياً ثالثاً للمدرب فيفياني، باعتبارها المباراة الأولى له مع الفجيرة بعد أن تم التعاقد معه بدلاً عن الجزائري مجيد بوقرة، ما يعطيه دافعاً قوياً لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار، الذي سيسهم في تغيير ملامح المنافسة على البقاء بشكل بارز، حيث سيمهد فوز الفجيرة إلى التبادل مع اتحاد كلباء للمركز قبل الأخير، بينما سيمكن فوز الاتحاد من الابتعاد النسبي عن منطقة الخطر.

بينما سيكون التحدي الرابع لمدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، الذي يتطلع إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية تمكنه من التقاط الأنفاس، بعد أن تعرض لخمس هزائم متتالية، منها خسارته في دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة (3-1)،.

كما يتطلع لاعبو اتحاد كلباء إلى أن يكونوا على مستوى التحدي الخامس، بأن يظهروا إمكاناتهم الفنية، وهو تحدٍّ سيكون صعباً في مواجهة محترفي الذئاب، البرازيلي جيفرسون وجوناثان وغابريل، إضافة إلى الغيني ارنست اسانتي.

ويمتلك الفجيرة أفضلية خلال المواجهات، حيث فاز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل، وفوز وحيد لاتحاد كلباء، الطامح إلى أول فوز له على ملعب الفجيرة، وتكرار فوزه في مرحلة الذهاب، عندما تغلب عليه بهدف نظيف، للتوغولي بينيل مالابا، بينما يريد الفجيرة رد الاعتبار واستعادة أفضليته على النمور.