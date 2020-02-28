اعتماد القائمة النهائية لمرشحي عضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة نائب رئيس اللجنة، المستشار محمد الحفيتي، القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي فاز، أخيراً، بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، علماً بأن اللجنة قد حددت الساعة الخامسة من مساء أمس موعداً نهائياً لتقديم المرشح لمنصب رئيس الاتحاد، القائمة النهائية لمرشحيه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2020 - 2024، فيما حدد 12 من مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات. وضمت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، خلال الانتخابات التي ستجرى في 12 مارس المقبل هم: هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة)، حميد أحمد الطاير (نادي النصر)، علي حمد البدواوي (نادي حتا)، سيف ماجد المنصوري (نادي الظفرة)، سالم علي الشامسي (نادي العين)، أحمد يوسف درويش ( نادي الإمارات)، يوسف حسين السهلاوي (نادي الحمرية)، وأمل حسن بوشلاخ (نادي رأس الخيمة)، كما ضمت قائمة الأسماء المرشحة من قبل المرشح لمنصب الرئيس كلا من: خلفان جمعة بالهول وإبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة منحت خلال اجتماعها الأخير خمسة مقاعد في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة لأندية دوري المحترفين، وثلاثة مقاعد لأندية الدرجة الأولى، وثلاثة أخرى يتم اختيارهم عن طريق المرشح لمنصب رئيس الاتحاد.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر الإثنين المقبل، بمقر الاتحاد في دبي، اجتماعها الرابع برئاسة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور أعضاء اللجنة.