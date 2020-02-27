رسميا.. اعتماد القائمة النهائية لمرشحي عضوية اتحاد كرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم اجتماعا، اليوم، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة نائب رئيس اللجنة المستشار محمد الحفيتي نائب رئيس اللجنة،إذ اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي ،المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الذي فاز أخيرا بالمنصب بالتزكية.، علما أن اللجنة كانت قد حددت الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس موعدا نهائيا لتقديم المرشح لمنصب رئيس الاتحاد ،القائمة النهائية لمرشحيه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2020 -2024، فيما حدد الثاني عشر من مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة خلال الانتخابات التي ستجرى يوم 12 مارس المقبل كلا من : هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة) حميد أحمد الطاير (نادي النصر) علي حمد البدواوي (نادي حتا) سيف ماجد المنصوري (نادي الظفرة) سالم علي الشامسي (نادي العين ) أحمد يوسف درويش ( نادي الإمارات ) يوسف حسين السهلاوي ( نادي الحمرية ) أمل حسن بوشلاخ ( نادي رأس الخيمة ) كما ضمت قائمة الأسماء المرشحة من قبل المرشح لمنصب الرئيس كلا من: خلفان جمعة بالهول وإبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي .

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة منحت خلال اجتماعها الأخير خمسة مقاعد في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة لأندية دوري.

المحترفين وثلاثة مقاعد لأندية الدرجة الأولى وثلاثة مقاعد أخرى يتم اختيارهم عن طريق المرشح لمنصب رئيس الاتحاد.



