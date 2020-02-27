شايفر: شباب الأهلي سيحضر إلى الشامخة بمشاعر مزدحمة بالغضب

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

توقع مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، ان تكون مواجهة الغد التي ستجمعهم بفريق شباب الأهلي في دوري الخليج العربي ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، صعبة للغاية خصوصاً وان الأخير يرغب في تعويض خسارته من بني ياس في ربع نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن «السماوي» سيعمل على تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس إن: «شباب الأهلي سيحضر إلى استاد»الشامخة«بمشاعر مزدحمة بالغضب بعد أن أخرجناهم من بطولة كأس رئيس الدولة، أنا متأكد ان منافسنا سيقدم أفضل ما لديه في المباراة، هم يشعرون بالغضب، في تقديري أنهم فريق صعب وبالتأكيد نحن نتمنى أن نحقق الفوز في اللقاء».