فيفياني: مواجهة كلباء تحدٍ كبير للفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفجيرة الإيطالي فابيو فيفياني، المباراة التي سيخوضها فريقه أمام اتحاد كلباء غداً ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي بالتحدي الكبير، مبيناً أن مواجهة فريقه السابق في غاية الأهمية، بل إن جميع المباريات الـ10 المتبقية حتى نهاية الموسم تُعد مصيرية ومهمة لتحقيق البقاء، مؤكداً أنه يتطلع لأن تكون هذه المباراة منطلقاً لـ«الذئاب» لتحقيق الهدف في البقاء، وقال فيفياني في مؤتمر صحافي أمس: «أشعر بالسعادة للعودة إلى دوري الخليج العربي مجدداً، وبالنسبة لي هذه المباراة تعتبر تحدياً كبيراً في هذه المرحلة، خصوصاً أن الفريق في آخر جدول الترتيب»، وأضاف: «قمت بتغييرات كثيرة في الفريق استعداداً لهذه المباراة»، مبيناً أنه تحدث مع اللاعبين مؤكداً لهم أن: «الوقت قصير حتى ختام الموسم، وكل مباراة مهمة، لذلك علينا جميعاً الاستعداد من اجل تحقيق النقاط لتحسين حظوظ الفريق في البقاء وتحقيق تطلعاته».