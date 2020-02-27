سعر تذكرة مباراة الشارقة والوصل بـ 10 دراهم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حدّد نادي الشارقة سعر تذاكر مباراته مع الوصل المقررة اليوم ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ تباع تذكرة الدرجة العائلية بـ40 درهماً، والدرجة الثانية بـ10 دراهم.

وطالب نادي الشارقة عبر موقعه الرسمي من جمهوره المبادرة بحجز تذاكرهم لدخول المباراة ومساندة الفريق في المدرجات.

وينتظر أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير لأهميتها الكبيرة بالنسبة للفريقين في ترتيب فرق الدوري، علماً أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الشارقة بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب الوصل.

ويحتل الشارقة المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

• 28 نقطة رصيد الشارقة في دوري الخليج العربي ويحتل المركز الخامس.