العنبري: إيغور جاهز للقاء الوصل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن نجم الفريق البرازيلي إيغور كورنادو، أصبح جاهزاً لخوض مباراة الوصل غدا، في الجولة الـ17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الشارقة سيخوض المباراة بأسلوب لعب متوازن، واصفاً الوصل بالفريق الكبير، الذي يفرض على الشارقة احترامه، والاستعداد لمباراته بتركيز شديد وعالٍ جداً.

يذكر أن إيغور عاد للعب في لقاء كلباء الأخير بالكأس، وشارك في الدقائق الأخيرة بعد فترة غياب امتدت لأكثر من شهرين، وقد يدفع به العنبري من بداية المباراة غداً، في ظل حاجة الشارقة إلى وجوده في صناعة اللعب وقيادة الهجوم. لكن العنبري قال، أيضاً، في المؤتمر الصحافي، أمس، إنه في حال غاب إيغور لأي سبب آخر مجدداً، فإن لديهم البديل، وهو اللاعب البرازيلي الجديد لوان بيريرا.

وأضاف: سنتعامل مع فريق الوصل كمجموعة وليس لاعباً بعينه، ومباريات الشارقة والوصل تتسم دائماً بالقوة.