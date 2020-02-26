الألماني كريستيان تريش يغيب عن الوصل 5 أسابيع

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم إجراء اللاعب الألماني، كريستيان تريش، عملية جراحية سيغيب على أثرها لمدة تصل إلى خمسة أسابيع عن الفريق. وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: أجرى لاعب الوصل، الألماني كريستيان تريش، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح في عظمة الترقوة بمستشفى القرهود بدبي، وأكدت التقارير الطبية أن مدة غياب اللاعب ستراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

يأتي غياب تريش في ظل وضع صعب للوصل، الذي يستعد لمباراة بالغة الأهمية غداً أمام الشارقة في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، حيث لا بديل أمامه عن الفوز، من أجل تحسين مركزه وكذلك مصالحة جمهوره بعد الوداع الحزين للفريق من مسابقة كأس رئيس الدولة، السبت الماضي، على يد العين في لقاء شهد مهرجاناً من الأهداف (5-6).

في جانب آخر، قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، في المؤتمر الصحافي أمس، إن الفريق مطالب بخوض جميع مبارياته، مثلما ظهر أمام العين في دور الـ8 من مسابقة الكأس.

وأضاف: الوصل لعب مباراة قوية، وبروح قتالية ممتازة. لافتاً إلى أنه يتمنى أن يواصل الفريق الأداء بالطريقة نفسها في المباريات المقبلة، بينما أشار في الوقت نفسه إلى أهمية تجنب الأخطاء الدفاعية، التي أسهمت في دخول مرمى الفريق ستة أهداف.

وكشف المدرب الروماني عن أن الوصل سيفتقد خدمات ثلاثة لاعبين أمام الشارقة، هم: الغاني جورج دووبنغ، بعد طرده أمام العين، إلى جانب إصابة البرازيلي ويلتون سواريز، والألماني كريستيان تريش. وأشار إلى أنه يجب على الوصل تجنب الأخطاء، التي ارتكبها في مباراة الذهاب أمام الشارقة في زعبيل، والتي انتهت بفوز «الملك» بخمسة أهداف مقابل هدف.

الوصل دون الغاني جورج دووبنغ، والبرازيلي ويلتون سواريز، والألماني تريش، في لقاء الشارقة.