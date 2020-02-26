بني ياس يهزم الوحدة ويحسم ديربي السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ابتسم ديربي أبوظبي في دوري السلة لصاحب الضيافة فريق بني ياس، الفائز على جاره الوحدة 98-65، وذلك في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في ختام الجولة السادسة من إياب الدوري العام، التي سجلت أيضاً فوز الظفرة على ضيفه الجزيرة 85-63.

وكانت الجولة قد استهلت، مساء الأحد الماضي، بثلاث مباريات، نجح خلالها الشارقة في حصد انتصاره الـ15 على التوالي بفوزه على النصر 99-97، ومواصلة شباب الأهلي مطاردة المتصدر الشارقة، بفوزه على البطائح 58-55، وعودة الوصل إلى سكة الانتصارات بتخطي عقبة فريق العين 108-76.

وبنتائج الجولة، حافظ الشارقة على الصدارة بـ30 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، وثلاث نقاط عن النصر ثالث الترتيب، وحافظ فريقا البطائح والوصل على مركزيهما الرابع والخامس برصيدي 24 و23 نقطة على التوالي، فيما تقدم بني ياس إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة. في المقابل فرض الظفرة نفسه شريكاً على الجزيرة في النقطة 19 والمركز السابع، وقبع الوحدة والعين في المركزين الأخيرين برصيدي 18 و15 نقطة.