150 دولة تشارك في «كونغرس الشطرنج» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي اليوم كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة 150 دولة ولمدة أربعة أيام.

وأقام الاتحاد الآسيوي للشطرنج ظهر أمس مؤتمراً صحافياً بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الدكتور الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي للكونغرس عبدالله الوحشي، ونائب رئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة عبدالعزيز الخوري، والرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا علاء العلي، وممثل مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل الدكتور هاني ابتهال.

وأكد الوحشي: «نأمل إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وقدرتها على التنظيم المتميز للأحداث العالمية، وأن يعود بالنفع على الدولة وتحقيق المكاسب في المجالات الرياضية والسياحية والاقتصادية».

وتم اختيار فندق دوست ثاني أبوظبي لاحتضان الاجتماعات واستضافة الوفود.

من جانبه أكد عبدالعزيز الخوري أن فعاليات الكونغرس الدولي للشطرنج تتضمن اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للتصديق على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الدولي، وإعلان ميثاق أبوظبي 2020 الذي يشمل إجراءات تعديلات جوهرية على المنظومة الإدارية للاتحاد الدولي باعتماد استحداث مجلس إدارة تنفيذي للاتحاد الدولي، واستحداث مجلس رؤساء المناطق على مستوى العالم.