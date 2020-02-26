مدرب الوصل يعيش في دبي بقصر من طابقين يضمان 10 غرف نوم

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة «ليبرتيا» الرومانية عن تفاصيل حياة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، في دبي، لافتة إلى أنه خسر في الفترة الماضية 15 كيلوغراماً من وزنه، من دون أن يتبع نظاماً غذائياً محدداً، مبينة أنه لا يرغب في الرحيل عن دبي، مبدياً إعجابه الشديد بالمعيشة في الإمارات.

وقال ريجيكامب للصحيفة الرومانية، إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب مظهره الجديد، موضحاً: «فخور بما وصلت إليه بخسارتي 15 كيلوغراماً من وزني في الفترة الماضية، خصوصاً أنني لم أتبع نظاماً غذائياً محدداً، لكن الانضباط ونسق الحياة في دبي وممارستي الرياضة دائماً، ساعدتني على خسارة الكثيرة من وزني الزائد، وظهوري بمظهر جيد جداً في الوقت الحالي».

وأضاف: «أتلقى عروضاً كثيرة للتدريب خارج الإمارات، لكن أرى أن الحياة في دبي تناسبني كثيراً، لقد قمت بتغيير العديد من الأشياء الخاصة بنسق حياتي، خصوصاً بعض التصرفات المجنونة بشأن تناول الطعام، والكثير من الأشياء التي كنت أستخدمها يومياً».

وتابع: «أحب أن أتناول كل شيء من مزرعتي الخاصة في رومانيا، وأجلب بشكل خاص اللحوم من المزرعة، بينما أستمتع بممارسة هوايتي في طهو الطعام، إذ إنني أجيد الطبخ، ودوماً نقيم حفلات الشواء في منزلنا الخاص بنا في دبي، خصوصاً عندما تكون العائلة مكتملة هنا، نجتمع في فناء المنزل ونتناول الطعام سوياً».

وأشار المدرب الروماني إلى أنه لا يرغب في الرحيل عن دبي، وقال: «الحياة هنا رائعة، ولا توجد قيود، إذ يمكنني العيش هنا كأنني أعيش في العاصمة الرومانية بوخارست، أو في أي مكان في العالم، كما يوجد الكثير من السياح في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، وبالنسبة للتدريبات نلتزم بخوضها في التوقيتات التي تناسب اللاعبين حتى يؤدوا فرائض الصلاة، علماً بأنه في أغلب الأوقات يكون من الصعب خوض التدريبات في الفترات الصباحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

ووصفت الصحيفة لوريت ريجيكامب بأنه من أكثر المدربين الرومانيين شهرة خارج رومانيا، موضحة أنه بعدما انتقل للتدريب في الدوري السعودي ثم دوري الخليج العربي، ارتفعت ثروته بشكل كبير، بعدما حصل على رواتب كبيرة من أندية الهلال السعودي والوحدة والوصل، مبينة أن من أبرز الهدايا القيمة التي حصل عليها في السعودية، ساعة ثمينة تبلغ قيمتها 100 ألف يورو.

وأضافت: «ريجيكامب كان قريباً من تحقيق أفضل إنجاز له، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، لكنه بشكل عام ترك انطباعاً جيداً عن نفسه في الدوريات الخليجية».

وأشارت إلى أن المدرب الروماني يعيش بقصر كبير في دبي، يتألف من طابقين ويضم 10 غرف، إضافة إلى غرفة معيشة كبيرة جداً، وخمس غرف نوم مع الحمامات، بينما أكدت أن المدرب الروماني من عشاق المجوهرات الثمينة التي يحتفظ بها في منزله، كما بينت أنه يمتلك نسختين محدودتين من سيارتَي بنتلي وبورشه كايين».

ونقلت الصحيفة الرومانية عن ريجيكامب قوله إنه لا يعلم أسعار الوقود في الإمارات، بسبب أنه لم يذهب قط إلى محطات الوقود، موضحاً أن هناك شخصاً يقوم دوماً بمساعدته في ذلك الأمر، في المقابل أشارت إلى أن المدرب الروماني يعيش في دبي مع ابنين من أبنائه الأربعة، إلى جانب زوجته التي تعد من أغنى المستثمرين في رومانيا، وهي آنا ماريا برودان، التي تأتي إلى دبي كثيراً لقضاء الوقت مع زوجها وأبنائها، قبل أن تعود إلى رومانيا بسبب متابعة استثماراتها.