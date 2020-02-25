المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اتحاد

انتقد صحافيون يغطون اتحاد لعبة جماعية، الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد معهم، مشيرين إلى أنه يتبع أسلوب التعتيم على أخباره كأنها أسرار يخفيها، على الرغم من أن الساحة الرياضية كانت تتوقع أن يكون الاتحاد المعني أكثر شفافية.

جلسة

حاولت إدارة أحد الأندية الكبيرة الجلوس مع المدرب الذي يشغل منصباً مرموقاً في أكاديمية النادي، بهدف كسب وده واسترضائه في أعقاب ما تردد بأن هناك فتوراً في العلاقة بين النادي والمدرب، بعدما شعر الأخير بتهميش دوره لإجباره على تقديم استقالته.

مفاجأة

نشر لاعب الوحدة خميس إسماعيل، على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو طريفاً، بعد تدريب فريقه، أول من أمس، إذ فوجئ بوجود لاعبي شباب الأهلي، وليد حسين وإسماعيل الحمادي، في منزله، موجهاً السؤال لهما مازحاً عن كيفية دخولهما إلى المجلس.