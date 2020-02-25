الشارقة يقتنص «النصر» بثلاثية «باسيت» في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أهدت الرمية الثلاثية الناجحة للمحترف الأميركي أدريان باسيت، في الثواني الأخيرة، فريقه الشارقة الفوز على ضيفه النصر بنتيجة «99-97» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة 15 في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، والتي شهدت ايضاً مواصلة شباب الأهلي مطاردة الصدارة بفوزه على مضيفه البطائح «58-55»، وعودة الوصل إلى لغة الانتصارات بفوزه العريض على ضيفه العين «108-76».

وحافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، ليعزز صدارته للترتيب العام للبطولة برصيد 30 نقطة حققها من 15 انتصاراً على التوالي، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، وحافظ فريقا النصر والبطائح، رغم خسارتهما، على مركزهما الثالث والرابع برصيدي 27 و24 نقطة على التوالي، فيما عزز الوصل مركزه الخامس برصيد 23 نقطة، بفارق الثلاث نقاط عن بني ياس.