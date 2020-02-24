«الأبيض الشاب» ينشد الفوز الأول في كأس العرب على حساب السودان

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يواجه المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 نظيره السوداني، عند الرابعة والنصف من مساء اليوم على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً المقامة في السعودية.

وأكمل «الأبيض» تحضيراته بأداء حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد الأمير محمد بن فهد، تحت قيادة المدرب اليوناني نيكولاوس وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين. ويحتل «الأبيض» المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من تعادل مع السنغال والخسارة أمام ليبيا، فيما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، ومنتخب السنغال ثانياً برصيد أربع نقاط، ويقبع منتخب السودان في المركز الرابع من دون نقاط. ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي. من جهته، أكد مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، أن «الأبيض» سيلعب بطموح الفوز الأول في البطولة، وتعويض خسارة المباراة الماضية أمام ليبيا، والتعادل في المباراة الأولى أمام السنغال، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة تغيير الصورة التي ظهروا عليها، وضرورة التركيز والهدوء طوال وقت المباراة. ويغيب عن صفوف المنتخب اليوم اللاعب محمد عيسى لحصوله على إنذارين، واللاعب أحمد محمود لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ليبيا.