المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تهنئة

هنأ اتحاد كرة القدم على صفحته في «تويتر» رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتورة ريما الحوسني، بفوزها بمنصب رئيسة لجنة صندوق دعم القضاء على المنشطات في الرياضة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

أحمد خليل

على الرغم من حالة الحزن التي كانت مسيطرة على مهاجم فريق شباب الأهلي أحمد خليل بعد وداع كأس رئيس الدولة على حساب بني ياس، فإن اللاعب استجاب بكل احترافية لطلب أحد الإعلاميين الذي طلب منه الحصول على قميصه الخاص الذي خاض به المباراة.

شايفر

توجه المدرب الألماني وينفريد شايفر مباشرة من استاد خليفة بن زايد في العين إلى استاد بني ياس، عقب انتهاء مباراة «السماوي» مع شباب الأهلي، إذ وصل شايفر خلال الشوط الثاني من مباراة الجزيرة والظفرة، خصوصاً أن الفائز الظفرة سيلتقي مع بني ياس في نصف النهائي.