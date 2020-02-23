البخيت: كدت أبكي بعد هدفي في الجزيرة.. وأرد على الانتقادات في الملعب

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

قال لاعب الظفرة، الأردني ياسين البخيت، إن سعادته لا توصف، بعد أن سجل أول من أمس هدف التأهل لفريقه إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في شباك الجزيرة، وفي الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني، بعد أن كان التعادل سيد الموقف بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وكشف البخيت، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الهدف مميز جداً، كونه الأول له مع فريقه، وكذلك أنه رد على بعض الانتقادات التي طالته أخيراً، حيث قال إنه «يفضل الرد على المنتقدين في الملعب»، وليس عبر وسائل الإعلام، مشيراً: «كدت أبكي، بعد إحرازي هذا الهدف».

وقال ياسين البخيت إنه يفضل أن يتم تقييمه من خلال مستواه ومردوده داخل الملعب، موضحاً: «لا أعرف ماذا أقول عن هذا الهدف، كدت أبكي بعدما أحرزت هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، علماً بأنني لم أشارك كثيراً مع فريق الظفرة».

وأضاف: «لعبت أمام بني ياس كبديل، بينما لم أشارك في مباراة النصر بسبب الإصابة بعد تعرضي لكدمة خفيفة، قبل أن أشارك بديلاً في لقاء الجزيرة، ويحالفني التوفيق في أن تكون مشاركتي مؤثرة، بإحرازي هدف الفوز في الوقت القاتل».

وحول أهمية الهدف وما إذا كان رداً على اتحاد كلباء، الذي استغنى عن خدماته في الانتقالات الشتوية الماضية، قال: «لا أحب أن يتم النظر إلى إجادتي مع الظفرة بأنه رد على أحد، وكما ذكرت أنا لا أحب الحديث كثيراً، وأفضل أن يكون تركيزي داخل الملعب، ويكون ردي على الانتقادات من خلال التألق في الملعب».

وعن ما إذا كان قد فكر في مغادرة الإمارات بعد استغناء كلباء عنه، قبل أن يتلقى عرضاً من الظفرة، قال: «أحب دوري الخليج العربي جداً، وفضلت البقاء هنا، رغم أنه كانت لديَّ عروض من السعودية والكويت ودوريات أخرى، لكنني أثق بأن الدوري هنا قوي، ويتطور دوماً، وأنا شخصياً تطورت كثيراً من خلال اللعب في أربعة أندية، هي: دبا الفجيرة وحتا واتحاد كلباء، وأخيراً الظفرة، وسعيد بالبقاء في الإمارات، وأتمنى أن أظهر بشكل جيد في تجربتي الرابعة».

ورفض البخيت اعتبار أن الظفرة ضمن التأهل للنهائي، حيث سيواجه بني ياس في نصف النهائي، بعدما أقصى «السماوي»، حامل اللقب شباب الأهلي، وقال: «لا يمكن القول إن الظفرة سيخوض مباراة سهلة أمام بني ياس، إذ إن (السماوي) فريق قوي ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولاشك في أن فوزه على شباب الأهلي يؤكد أن مواجهة نصف النهائي ستكون صعبة جداً، بسبب رغبة الفريقين في نيل شرف التأهل لنهائي البطولة الأغلى، وبالنسبة لنا في الظفرة سنخوض المباراة بكل قوة، لتكرار إنجاز الموسم الماضي والذهاب بعيداً في المسابقة». يذكر أن الظفرة خسر وقتها في النهائي أمام شباب الأهلي 2-1.

وأشار البخيت إلى أنه تلقى دعماً كبيراً من زملائه، وقال: «منذ انتقالي ولاعبو الظفرة يساندونني بشكل كبير، ويقولون إنهم يراهنون على تألقي، وهو ما يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أظهر بمستوى جيد».

مواجهة بني ياس في نصف النهائي لن تكون سهلة.

تمسكت بالاستمرار في الإمارات، رغم عروض سعودية وكويتية.