"السماوي" يفجر المفاجأة ويقصىشباب الأهلي بالتخصص‎

المصدر: معاذ كمبال- العين

فجر فريق بني ياس مفاجأة من العيار الثقيل بأقصائه لفريق شباب الأهلي حامل اللقب من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم من الدور ربع النهائي بعد فوزه عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين في حضور 446 متفرج.

وجدد مهاجم "السماوي" الكازاخستاني ريشارد اوليفييرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 3+45 الذكريات الأليمة لدى "الفرسان" معيداً مرارة الخسارة في نسخة 2008 حينما نجح فريقه وقتها وهو في دوري الهواة في أن يجرد نفس الفريق من اللقب مبكراً من دور الـ16 بفوزه عليه بهدف نظيف سجله المهاجم السنغالي بابا جورج.

وفي المقابل، استمرت معاناة شباب الأهلي في عدم الفوز منذ بداية شهر فبراير الجاري، إذ عانده الحظ في أربع مباريات بداية بالتعادل مع الفجيرة، ثم الخسارة من الجزيرة في الدوري، والهزيمة في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا أمام باختكور الأوزبكي والهلال السعودي.