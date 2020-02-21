واصل الشارقة سلسلة انتصاراته في دوري السلة، حيث حقق انتصاره الـ 14 على التوالي، بعد تخطيه أمس مضيفه الوصل بفارق 30 نقطة، وبنتيجة «91-61»، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب، والتي سجلت ايضاً مواصلة شباب الأهلي والنصر مطاردة الصدارة، بعد فوز الأول على ضيفه الظفرة «109-82»، والثاني على البطائح «81-74».
وشهدت الجولة كذلك، فوز الجزيرة على ضيفه بني ياس «66-63»، فيما نجح الوحدة في العودة من صالة العين بانتصارٍ مستحق على صاحب الضيافة بواقع «91-57». وبنتائج الجولة، عزز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة (28 نقطة)، وبفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، ونقطتين عن النصر الثالث.
الشارقة يسجل الانتصار الـ14 على التوالي في السلة
واصل الشارقة سلسلة انتصاراته في دوري السلة، حيث حقق انتصاره الـ 14 على التوالي، بعد تخطيه أمس مضيفه الوصل بفارق 30 نقطة، وبنتيجة «91-61»، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب، والتي سجلت ايضاً مواصلة شباب الأهلي والنصر مطاردة الصدارة، بعد فوز الأول على ضيفه الظفرة «109-82»، والثاني على البطائح «81-74».