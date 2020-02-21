إيطاليا تفتتح رصيد الذهب في «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، التي ينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة. وتقام اليوم نهائيات الفردي في مختلف التخصصات للقوس الأولمبي والمركب، على أن يعقبه تتويج الفائزين بالميداليات، ومراسم ختام مبسطة قبل مغادرة الوفود. وأصبحت إيطاليا أول من يحصد الميدالية الذهبية في البطولة، بعد الفوز بلقب فئة القوس المركب لفرق الرجال، حيث تغلبت في النهائي على تركيا بنتيجة 226-218، ونالت اليابان البرونزية بالفوز على رومانيا بنتيجة 216-214. وفي الفئة نفسها قدم منتخبنا أداءً متطوراً أمام اليابان في ربع النهائي، وخسر بنتيجة 212-185. وانضمت تركيا إلى قائمة المتوجين بالذهب، بعد أن حققت المركز الأول في فئة القوس المنحني لفرق الرجال، بعد الفوز على منغوليا في النهائي بنتيجة 6-صفر، فيما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية بالفوز على كازاخستان بنتيجة 6-صفر. وتشهد البطولة مستويات متقدمة لمختلف المشاركين وفي كل الفئات.