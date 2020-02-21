منتخب الرماية يحصد ذهبيتين في بطولة العرب بمصر

المصدر: القاهرة ■الإمارات اليوم

دخل منتخب الرماية بقوة في أول أيام بطولة العرب الـ15، المقامة حالياً في ضيافة مصر، بعد أن حصد أربع ميداليات ملونة، بينها ذهبيتان، وفضية، وبرونزية. وأهدت بعثة المنتخب الإنجاز الكبير الذي تحقق على يد منتخب الناشئين إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وكانت الذهبية الأولى من نصيب الواعد إبراهيم خليل في مسابقة البندقية (ضغط الهواء) لمسافة 10 أمتار، بينما الثانية لزميله سلطان عبيد الطنيجي في المسدس 10 أمتار. أما الميدالية الفضية فقد كانت للفرق، وحققها إبراهيم خليل وسالم اليماحي وسلطان صالح في البندقية 10 أمتار، وأخيراً برونزية الفرق في البندقية 10 أمتار لسلطان عبيد وحميد الطنيجي وعبدالله آل علي. من جانب آخر، انطلقت أمس منافسات بطولة رماية الأطباق من الحفرة التراب، ويمثل المنتخب فيها ظاهر العرياني، ويحيى المهيري، وعبدالله محمد بوهليبة، وفي الناشئين محمد سعيد بن حم، وأحمد عبدالله بن مجرن، وأحمد النعيمي. يذكر أن المصرية فريدة خالد حصدت أول ذهبية للبلد المضيف مصر في البطولة العربية للرماية.