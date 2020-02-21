جولة كأس الجوجيتسو الختامية تنطلق الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تنطلق الجولة الثالثة والأخيرة من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الثلاثاء المقبل، وتقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية. وتتضمن البطولة مشاركة لاعبي الأندية المحلية، ضمن فئتي الناشئين تحت 18 عاماً، والرجال فوق 18 عاماً.

وستشهد الجولة الختامية تتويج بطل الموسم 2019 - 2020 من الأندية المشاركة، في الوقت الذي نجحت فيه أندية بني ياس والعين والوحدة في التأهل إلى الجولة الحاسمة عن فئتي الناشئين والرجال.

وقال نائب رئيس الاتحاد، محمد الظاهري، في تصريح صحافي، إن الكأس أثبتت أنها بطولة متميزة في جميع تفاصيلها، لاسيما على صعيد الحضور القوي لأبرز لاعبي الجوجيتسو المحليين، وبدعم كبير من أنديتهم التي حرصت على أن تكون تجربة هذه البطولة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف: تشكل البطولة ثمرة تعاون بين الاتحاد والأندية، ونجحت في أن تؤسس لنفسها مكانة راسخة في قلوب عشاق الجوجيتسو.