شباب الأهلي يطلب «فرحة فبراير» من بني ياس

المصدر: معاذ كمبال ■العين

يصطدم شباب الأهلي، عصر اليوم، الساعة 05:30، مع فريق بني ياس على استاد خليفة بن زايد في نادي العين، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، في ثالث لقاء بين الفريقين في المسابقة، منذ بداية عصر الاحتراف، في وقت لاتزال ذاكرة جماهير «الفرسان» تتذكر مرارة الخسارة في نسخة 2008 أمام «السماوي»، وكان يلعب وقتها في دوري الهواة، لكنه استطاع أن يجرده من اللقب مبكراً من دور الـ16 بفوزه عليه بهدف نظيف سجله المهاجم السنغالي بابا جورج.

ويرغب شباب الأهلي بشدة في الاحتفال بفرحة الفوز الأول في فبراير، بعد أن عانده الحظ في أربع مباريات، إذ بدأه بالتعادل مع الفجيرة، ثم الخسارة من الجزيرة في الدوري، والهزيمة في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا أمام باختكور الأوزبكي والهلال السعودي.

ويواجه المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، الكثير من الضغوط بسبب تراجع النتائج منذ بداية الشهر الجاري، ما ولّد مناخاً خصباً للشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن خدماته والتعاقد مع مدرب آخر.

ويعاني شباب الأهلي غياب نجمه ليوناردو، وكذلك أحمد خليل، وسيكون رهانه على الثلاثي إسماعيل الحمادي وكوندي ولوفانور. في المقابل، يدرك بني ياس، تحت قيادة الألماني المخضرم والخبير وينفريد شايفر، أن بلوغ نصف النهائي سيكون إنجازاً مهماً للفريق.

ويملك شايفر خبرة واسعة بالكرة الإماراتية، فقد حصل على فرصة ذهبية لدراسة منافسه من داخل استاد راشد في لقاء الهلال، وقال إنه يعرف شباب الأهلي جيداً، وتابع في المؤتمر الصحافي: «من المهم لنا عندما نواجههم أن نسيطر على المباراة، وأن نكون الطرف المهاجم».

وتتجدد المواجهة بين الفريقين بعد أسبوع من الآن، حين يستقبل بني ياس، الجمعة المقبلة، شباب الأهلي في الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

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