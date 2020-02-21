إيمانويل: ثقتي بخالد عيسى أكبر بعد خطئه في البطولة الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال ■العين

دافع مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، عن حارس مرماه، الدولي خالد عيسى، على الرغم من الخطأ الذي وقع فيه الأخير قبل نهاية المباراة التي جمعت الزعيم مع النصر السعودي، الثلاثاء الماضي، وكلّف الفريق الخسارة 1-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال في مؤتمر صحافي: «ثقتي بخالد أصبحت أكبر من أي وقت مضى. كرة القدم هي لعبة الأخطاء، ويجب ألا يُوضع كل اللوم على أفضل حارس مرمى في الدولة في الوقت الحالي»، وأضاف «خالد عيسى أفضل حراس المرمى في الدولة، ويشغل مهمة الحارس الأساسي لفريق العين والمنتخب الوطني، وكرة القدم في الأساس لعبة أخطاء، فأنا أدعم خالد في هذه الأوقات، وثقتي به أصبحت أكبر من أي وقت مضى، ونتطلع منه لتقديم الأداء الأفضل في المباريات المقبلة».

وحاول خالد عيسى منع مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، من الوصول للكرة بالقرب من الراية الركنية، منتظراً خروجها لضربة مرمى، إلا أن لاعب الفريق السعودي استطاع خطفها ووضعها في الشباك، ليتكبد الفريق البنفسجي الخسارة الثانية في البطولة الآسيوية، بعد رباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني.

وعن مباراة العين مع الوصل في كأس رئيس الدولة، وتوقعاته بأن يحسم فريقه التأهل لنصف النهائي بسهولة، نظراً لفوز الزعيم عليه في لقاء الدوري بخماسية، قال إيمانويل إن «المواجهة ستكون مختلفة عن لقاء الدوري، فهذه بطولة قائمة بذاتها، ونحن علينا أن ننسى ذلك الفوز، وأن نكون في كامل تركيزنا لخوض لقاء اليوم، وأتوقع أن تكون مباراة مختلفة تماماً، لذلك علينا أن نستعد بالشكل المطلوب». وحول ضغط المباريات الذي تعرض له فريقه خلال فبراير الجاري، بسبب قرب توقيت المباريات الآسيوية، وإعادة جدولة مباراته المؤجلة أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة الماضي، بينما في المقابل حصول فريق الوصل على راحة أكبر، قال المدرب البرتغالي إن قدر «الزعيم» جعله من الأندية الكبيرة، وأنه يأمل ألا يتأثر لاعبوه جراء ذلك، مقراً في الوقت نفسه بأنه بسبب ضغط المباريات فقد تعرض عدد من لاعبيه لإصابات، وقد يفقدهم الفريق في المباريات المقبلة.

بيدرو إيمانويل:

- «خالد عيسى أفضل حارس مرمى في الدولة».

- «مواجهة الوصل ستكون مختلفة عن لقاء الدوري».