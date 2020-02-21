مجلس الشارقة الرياضي يستقبل مصبح والنقبي قبل التحاقهما بنادي ليغانيس

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

استقبل الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، في مكتبه بمقر المجلس، المحترفين حارس مرمى نادي الشارقة مايد محسن مصبح، ومهاجم نادي اتحاد كباء أحمد النقبي، قبل مغادرتهما الدولة والسفر للالتحاق بصفوف نادي ليغانيس الإسباني، الذي يلعب في (لاليغا) الإسباني ضمن مشروع المجلس لدعم المواهب الكروية. حضر الاستقبال الأمين العام للمجلس عيسى هلال الحزامي، ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة الرياضي محسن مصبح، ورئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي اللوغاني، ومدير الاحتراف في شركة كرة القدم بنادي الشارقة إبراهيم سيف بن غافان.