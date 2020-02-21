العربي والحمرية في واجهة «الأولى» اليوم

المصدر: محمد فاضل ■أم القيوين

تنطلق عند الساعة 17:25 من عصر اليوم منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، يستضيف فيهما فريق العربي نظيره الحمرية في أم القيوين، ويستقبل مسافي ضيفه العروبة، وتستكمل الجولة غداً بلقاء التعاون مع الإمارات، ودبا الحصن مع مصفوت، والبطائح مع دبا الفجيرة.

وتعتبر مباراة العربي مع الحمرية مهمة للطرفين، إذ يرغب العربي في تأكيد أحقيته بالتميز، بعد الأداء الذي قدمه أمام المتصدر الإمارات وتقدمه 3-1، حتى قبل دقيقتين من نهاية المباراة، إضافة إلى رغبته في تحسين ترتيبه في الدوري، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وتعد المباراة أكثر أهمية بالنسبة للحمرية، الذي يبلغ رصيده 19 نقطة في المركز الخامس، ويتطلع من خلالها لاستئناف انتصاراته للعودة للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.