أبيض الناشئين يعسكر في البحرين ودياً اليوم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تُغادر إلى البحرين، اليوم، بعثة المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، لإقامة معسكر خارجي حتى 27 الجاري، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، أهمها المهرجان الخليجي للكرة، الذي سيقام في السعودية مارس المقبل. واستدعى مدرب المنتخب، محمد أحمد حيدر، 22 لاعباً للمعسكر، هم: عبدالرحمن التميمي، زايد المهري، نهيان عمران (بني ياس)، حمد المنهالي، ناصر المرزوقي، عمر الجنيبي، وليد الحمادي (الجزيرة)، ومحمد المنصوري (رأس الخيمة)، وسعيد عامر خميس، عبدالله البلوشي، وهلال أحمد (الشارقة)، وأحمد بن كته، غيث المشرخ، سيف محمد بن خائف، وعلي صياح (شباب الأهلي)، وراشد عمار الشامسي (عجمان)، وعلي الخزيمي، وخليفة الظنحاني (العروبة)، وإبراهيم جاسم، وسهيل خالد (النصر)، ومايد البلوشي، وحسين لنجاوي (الوصل).