ماذا قال العنبري عن استعدادات الشارقة لمواجهة اتحاد كلباء؟

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، أنه ورغم صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه غدا الجمعة أمام اتحاد كلباء ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة ، الا أنه يتمنى أن ينجح الشارقة في العبور إلى الدور نصف النهائي في البطولة، لافتا إلى أنه يحترم منافسه اتحاد كلباء خصوصا أنه ظل يقدم خلال الموسمين الأخيرين مستويات جيدة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الخميس بمقر النادي في الشارقة" مباريات بطولة كأس رئيس الدولة تحتاج إلى حضور ذهني جيد ونسعى لتقديم مباراة جيدة ومباريات الكؤوس دائما تكون صعبة على جميع الفرق".

وأضاف" اللاعبون يحتاجون إلى الراحة لكن هذا ليس بعذر لهم".

وأشار العنبري إلى أن لاعب الفريق المحترف البرازيلي إيغور كوناردو يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق عقب الإصابة التي تعرض لها أخيرا، مشيرا إلى أن موقف اللاعب محمد عبد الباسط من المشاركة في المباراة لم يتحدد بعد.