الذهب العربي للشراري والمطروشي في مصارعة الذراعين

المصدر: محمد فاضل ■دبي

أحرز لاعبا المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتهما في البطولة العربية التي تستضيفها مصر في الإسكندرية، واختتمت أمس بمشاركة لاعبي 10 دول عربية هي: الإمارات والأردن وليبيا وفلسطين والمغرب وسورية ولبنان والصومال وعُمان، ومصر البلد المستضيف، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.

وجاء فوز جاسم المطروشي بذهبية اليد اليمنى لوزن 90 كيلوغراماً، بينما حقق اللاعب عبدالله الشراري ذهبية اليد اليمنى لوزن 110 كيلوغرامات، بعد أن تفوق كل منهما في المباراة النهائية لوزنيهما، وساهم فوزهما بالتأهل رسمياً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في أذربيجان العام الجاري. وكانت البطولة قد انطلقت في 15 فبراير الجاري بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة وأشرف عليها 12 حكماً.