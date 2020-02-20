اتحاد الكرة يناقش الجوانب الفنية والتنظيمية لربع نهائي الكأس

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عُقد بمقر اتحاد كرة القدم، أمس، الاجتماع الفني الخاص بمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2019-2020، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد إبراهيم النمر، ومدير إدارة المسابقات أيمن هارون، وممثلي الأندية المتأهلة، وهي: بني ياس، شباب الأهلي، اتحاد كلباء، الشارقة، العين، الوصل، الظفرة والجزيرة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية. وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالمباريات، ومراجعة لائحة المسابقة في ما يتعلق بالعدد المسموح لقائمة الفريق بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لكل فريق، والعدد المسموح له بالوجود في المنطقة المخصصة لكل طرف داخل الملعب، وعملية اللجوء للأشواط الإضافية، في حالة استمرار التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي والتي يسمح فيها بإجراء التبديل الرابع لكل فريق، ثم اللجوء للركلات الترجيحية لتحديد الفائز في حالة استمرار التعادل.

كما تم، خلال الاجتماع، اعتماد ألوان قمصان الفرق، وبوابات دخول جماهير كل فريق في جميع الاستادات المستضيفة للمباريات. وتقام مباريات الدور ربع النهائي، يومي الجمعة والسبت، حيث يلتقي يوم الجمعة بني ياس مع شباب الأهلي باستاد خليفة بن زايد في مدينة العين الساعة 17:30، والظفرة والجزيرة باستاد بني ياس الساعة 20:30، فيما يلتقي يوم السبت العين والوصل باستاد آل نهيان الساعة 17:30، واتحاد كلباء والشارقة الساعة 20:30.