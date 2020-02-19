خالد عيسى يطلب "السموحة" من الجماهير على الخطأ الكارثي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعتذر حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى عن الخطأ الكارثي الذي وقع فيه قبل نهاية اللقاء وتسبب في خسارة فريقه 1-2 على يد فريق النصر السعودي في الجولة الثانية من مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل 1-1.

وكلف الخروج الخاطئ للحارس الدولي فريقه نتيجة المباراة إذ حاول خالد عيسى منع مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله من الوصول للكرة بالقرب من الراية الركنية وقام بوضع جسده بينه وبين الكرة حتى تخرج لضربة مرمى إلا أن لاعب الفريق السعودي استطاع أن خطفها ووضعها في الشباك ليتكبد الفريق البنفسجي الخسارة الثانية في البطولة الآسيوية بعد رباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني.

ونشر حارس المرمى رسالة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجهها للجماهير الإماراتية بصفة عاملة ومشجعي العين بصفة خاصة.

وقال عيسى : "قدر الله وما شاء فعل، لعبة كره القدم عباره عن أخطاء، ودائماً الاعتذار من شيم الرجال، رسالتي لجمهور الامارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني وأتمنى تقبل الاعتذار".

وحققت التغريدة ارقاماً قياسية خلال دقائق من نشرها، ووصلت حالياً إلى 1600 إعادة تغريد، و4400 اعجاب و2700 تعليق جاء معظمهاً دعماً للحارس.

وكان لافتاً أن الحساب الرسمي لنادي العين رد على تغريدة اللاعب في خطوة نادرة بالقول: " أنت البطل يابو حمد".