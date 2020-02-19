الشارقة ينتزع النقطة الأولى أمام بيروزي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

اكتفى الشارقة بالتعادل 2-2، أمام ضيفه فريق بيروزي، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا عن المجموعة الثالثة، ليحصد الشارقة أول نقطة له، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي الفائز أمس على الدحيل والمتصدر للمجموعة بست نقاط، فيما حصد بيروزي، أيضاً، أول نقطة له.

ودفع الشارقة ثمن الأخطاء الدفاعية، في الشوط الأول الذي استقبل خلاله هدفين، رغم أنه خاض المباراة بتشكيلة غلب عليها النزعة الدفاعية بوجود خمسة مدافعين، هم: شاهين عبدالله، وعبدالله غانم، والحسن صالح، وعلي الظنحاني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، إذ سجل للشارقة محمد خلفان «25»، وريان مينديز «46»، ولبيروزي علي علبيور «9» و«27».

جاءت بداية المباراة سريعة، وتمكن بيروزي من تسجيل هدف التقدم بعد مرور تسع دقائق على بداية اللقاء عن طريق علي علبيور، مستغلاً غياب التغطية الدفاع في المنطقة الخطرة للشارقة.

ولم يتأخر رد «الملك»، عندما نجح محمد خلفان في تعديل النتيجة، مستغلاً كرة هيأها له زميله كايو.

وفي الوقت الذي كان فيه الشارقة يسعى لتسجيل الثاني، استقبلت شباكه هدفاً ثانياً سجله عليبور نفسه، بعد خطأ دفاعي من عبدالله غانم. ومثلت الأخطاء الدفاعية المشكلة الكبرى للشارقة، ما تسبب في استقبال شباكه هدفين في الشوط الأول.

وأهدر الحسن صالح فرصة هدف محقق، عندما انفرد بحارس المرمى، وسدد كرة خارج الشباك «34»، وتسديدة أخرى مماثلة من كايو.

وتمكن الشارقة قبل انتهاء الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل، عن طريق اللاعب ريان مينديز «46» من تسديدة قوية. وحاول الشارقة في الشوط الثاني تعديل النتيجة، لكن محاولاته لم تسفر، وظلت النتيجة على حالها.

التعاون السعودي يتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط بعد فوزه أمس على الدحيل.