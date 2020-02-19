البلوشي: وجود دبا الحصن في وصافة «الهواة» يؤكد صحة نهج الإدارة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي دبا الحصن، سليمان البلوشي، أن وجود فريقه في المركز الثاني لدوري الدرجة الأولى، يعكس صحة النهج الذي اتخذه مجلس إدارة النادي، ببناء فريق قوي يترجم تطلعات النادي المستقبلية، مبيناً أن الفريق مستمر في تنفيذ المهام نفسها ولم يغير هدفه، وإذا ما صعد إلى دوري المحترفين فسيكون ذلك تتويجاً للجهود المبذولة.

ونجح فريق دبا الحصن في فرض نفسه بين أبرز فرق الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الهواة، بعد مرور 13 جولة، برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر فريق الإمارات، محققا نتائج إيجابية مميزة ومقدماً أداء أشاد به المراقبون، وأمتع جمهوره وجمهور بقية الأندية.

ومع تألق دبا الحصن يبرز إلى الواجهة مدربه المواطن، سليمان البلوشي، الذي نجح في قيادته للعب في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وأيضاً مواصلة المنافسة على التأهل في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وفي حال صعد رسمياً ستكون المرة الأولى للنادي في تاريخ دوري المحترفين.

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