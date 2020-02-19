المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قميص

طلب مشجعٌ للهلال السعودي، من أحد موظفي العلاقات العامة في نادي شباب الأهلي، الحصول على قميص أحد لاعبي «فرسان دبي»، لكن كان الفريق قد غادر استاد راشد، إذ أكد المشجع أنه سيعيد المحاولة عندما يلتقي الفريقان في الرياض.

قائمة

ينتظر أن يقوم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، الفائز بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، بتقديم القائمة النهائية لمرشحيه لعضوية اتحاد الكرة، خلال الانتخابات التي ستجرى 12 مارس المقبل، علماً بأن اللجنة حددت 27 الجاري آخر موعد لتقديم القائمة.

ترشيح

تساءل مراقبون عن سبب عدم قيام أحد الأندية بترشيح أحد منتسبيه لعضوية مجلس اتحاد الكرة، خلال الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس إدارة جديد، رغم أنه كانت هناك تكهنات بأنه المرشح الأبرز لناديه، لكن الأخير فاجأ الجميع بترشيح ممثل آخر له.