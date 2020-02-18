شامس: مستعدون لمساعدة أولمبياد طوكيو في التصدي لـ «كورونا»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد المنسق العام لـ«جولة دبي» في الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ»، الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، حميد شامس، استعداد اللجنة المنظمة للبطولة، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في دبي، ونافس في ألقابها 600 من المصنفين الأوائل عالمياً؛ لنقل خبراتها المتعلقة بالإجراءات الطبية التي اتبعت في التصدي لأي خطر محتمل لظهور فيروس «كورونا» المستجد إلى اللجنة الأولمبية اليابانية، ومساعدتها عند استضافة أولمبياد «طوكيو 2020» الصيف المقبل.

وقال شامس لـ«الإمارات اليوم»، إن «نجاح الإجراءات الاحترازية التي طبقت في (جولة دبي) كأول بطولة كاراتيه تقام على مستوى العالم منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، والجهود التي بذلت بالتعاون مع مطارات دبي، ومؤسسة دبي للرعاية الصحية، لمواجهة أي ظهور محتمل للفيروس، يمكن أن توضع بخدمة اللجنة الأولمبية اليابانية».

موضحاً: «تبرز أهمية جولة دبي ضمن الدوري العالمي للكاراتيه كونها مانحة بنتائجها لنقاط تصنيفية تساعد أبطال العالم في مشوارهم نحو ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ومن هنا جاء التحدي في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الرياضيين، بداية من الكشف الحراري عند بوابات المطار للرياضيين القادمين من الصين، وأعقبت بجهود على مدار الساعة في فندق البطولة وأثناء المنافسات، لتخرج جولة دبي بنجاح كبير، ليس من الناحية التنظيمية فحسب، بل في سلامة جميع المشاركين أيضاً، ونحن على استعداد لنقل خبراتنا المكتسبة إلى اليابان».

• 600 من المصنفين الأوائل عالمياً شاركوا في جولة دبي للكاراتيه.