«الأسد الفرنسي» يعقّد موقف شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

تلقى شباب الأهلي خسارته الثانية في دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد راشد في دبي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ليتعقد موقف «فرسان دبي» بعدما استمر رصيده من دون نقاط، بينما تصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه على شاهر خودرو بثلاثة أهداف دون رد، بينما رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط أيضاً ولكن فارق الأهداف في مصلحة الفريق الأوزبكي.

قدم شباب الأهلي مباراة قوية، لكن لم يستفد من تقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف جابر، بينما أسهم تألق الفرنسي غوميز الذي أحرز هدفين في منح حامل اللقب فوزه الثاني في دور المجموعات.

دفع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بتشكيلة غلب عليها الطابع الدفاعي، بعدما أشرك ثلاثة لاعبين في خط الوسط، هم ماجد حسن وعبدالله النقبي ووليد حسين، بينما اعتمد على كل من إسماعيل الحمادي والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الهجوم إلى جانب الإسباني بيدرو كوندي، بينما لعب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بالقوة الضاربة ويتقدمهم الأجانب الأربعة، الكوري الجنوبي هيون سو والإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو والفرنسي غوميز.

وتلقى الهلال ضربة موجعة بعد مرور 13 دقيقة بعدما تعرض لاعب الوسط عبدالله عطيف لإصابة، بعد تدخل قوي من عبدالله النقبي الذي حصل على إنذار، بينما غادر عطيف الملعب، ونزل بدلاً منه محمد كنو.

ارتفع نسق المباراة بعد مرور 20 دقيقة، إذ هدد الفرنسي غوميز مرمى شباب الأهلي بكرة استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع وسدد كرة تصدى لها ماجد ناصر، بينما رد «فرسان دبي» بإحراز الهدف الأول، بعدما لعب كارتابيا ركلة ركنية، وحولها يوسف جابر بطريقة رائعة برأسه في المرمى (24).

وأثمر الضغط الهلالي عن إحراز غوميز هدف التعديل من كرة عرضية لعبها جيوفنكو، وحولها اللاعب الفرنسي برأسه في المرمى (36)، بينما أهدر كوندي فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أجرى أروابارينا التبديل الأول لشباب الأهلي بنزول أحمد خليل بدلاً من بيدرو كوندي، ورد مدرب الهلال بنزول مادالله العليان بدلاً من محمد البريك.

وفي الوقت الذي كان «فرسان دبي» الأكثر سيطرة على مجريات اللعب، أضاف الهلال الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها البيروفي كاريلو الذي لعب كرة عرضية، قابلها غوميز بتسديدة قوية في المرمى (72).