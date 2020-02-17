أحمد عيسى يدير مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الدولي، أحمد عيسى درويش، إدارة مباراة منتخبي الجزائر ومصر غداً في استاد الأمير بن محمد بن فهد، ضمن كأس العرب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في السعودية لحساب المجموعة الثالثة. وذكر الاتحاد أن طاقم التحكيم الإماراتي يضم أيضاً كلاً من الدولي المساعد علي النعيمي، والمغربي هشام أيت عبو، وكذلك المغربي زروق عادل حكماً رابعاً.

يُذكر أن دوريش الذي حصل على الشارة الدولية في التحكيم أخيراً، يُعد من الحكام الشباب المميزين. وكان الاتحاد العربي كلف طاقم تحكيم دولي إماراتياً بقيادة الحكم عمار الجنيبي والمساعدين أحمد الراشدي وجاسم آل علي، لإدارة مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي أول من أمس بالمغرب.