«أطلس 12» بطل «شراع دبي 60 قدماً»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

توّج طاقم السفينة «أطلس 12»، لمالكها النوخذة أحمد راشد السويدي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة السابقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، بمشاركة ما يزيد على 70 سفينة أبحرت لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً، من عمق مياه الخليج وصولاً إلى خط النهاية في شاطئ جميرا.

وعاد المركز الثاني في السباق إلى طاقم السفينة «مفارج 91»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، فيما حلت السفينة «التبر 55»، لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، بقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري في المركز الثالث. وجرت عقب نهاية السباق مراسم تتويج أبطال السباق، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، ومدير إدارة السباقات في النادي مشرف الحدث، هزيم القمزي.