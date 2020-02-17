«تايكواندو الشارقة» يتوج ببطولة الإمارات المفتوحة للبومسي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توج تايكواندو نادي الشارقة ببطولة الإمارات المفتوحة للبومسي، التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة، وشارك فيها 14 نادياً ومركزاً من مختلف أنحاء الدولة.

وحصد تايكواندو الشارقة 14 ميدالية ملونة، منها ست ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وثلاث برونزيات، جامعاً 44 نقطة.

وتوج نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، زايد السويدي، الفريق بالميداليات الذهبية والكأس، بحضور عضو الاتحاد إسماعيل الحمادي، والسكرتير الفني، محمد إسحاق، وسط حضور جماهيري كبير .

وهنأ رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، المهندس سليمان الهاجري، الفريق على النتيجة الطيبة التي حققها، مشيراً إلى أنها جاءت تتويجاً لجهود مجلس إدارة النادي في دعم الألعاب الفردية.

وأوضح رئيس الألعاب الفردية في بيان صحافي صادر من النادي أن حصول الفريق على مركزين من أصل المراكز الثلاثة الأولى، وبعدد 18 لاعباً فقط، مقارنة ببقية الأندية، يؤكد قوة الفريق وتمرسه الذي جعله يبسط سيطرته على كل البطولات المحلية المطروحة.

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ميدالية ملونة حصدها تايكواندو الشارقة في البطولة.