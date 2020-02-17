ذكريات «قذيفة كيونغ» تحفّز شباب الأهلي أمام الهلال

المصدر: أحمد طارق ■دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الهلال السعودي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، عند الساعة 5:30 على استاد راشد في دبي، إذ ستكون ذكريات المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين وشهدت فوزاً تاريخياً لـ«فرسان دبي» بمسماه القديم الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية في نسخة 2015.

وسيكون الهدف التاريخي الذي أحرزه الكوري الجنوبي كوون كيونغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع، حافزاً استثنائياً للفريقين، إذ يأمل شباب الأهلي أن يعيد ذكريات هذا الانتصار الذي كان الأول له تاريخياً على «الأزرق»، بينما يسعى الهلال السعودي إلى رد الدين، ومحو هذه الذكرى السيئة، خصوصاً أن الفريق كان على أعتاب التأهل إلى النهائي ومواجهة غوانزهو الصيني الذي فاز باللقب بعد ذلك على حساب الأهلي. ويلعب شباب الأهلي مباراة اليوم وليس أمامه خيار آخر سوى الفوز، خصوصاً أن الفريق تلقى خسارة غير مستحقة في الجولة الأولى خارج أرضه أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، إذ لم تكن الخسارة فقط أكثر ما يؤرق جمهوره، ولكن تراجع نتائج الفريق في المباريات الماضية، يزيد من صعوبة مواجهة الهلال، خصوصاً أن شباب الأهلي تعادل مع الفجيرة وخسر أمام الجزيرة قبل أن يخسر أمام باختاكور. ورغم الخسارة أمام «مزارعي القطن»، إلا أن شباب الأهلي يعد من أفضل أندية دوري الخليج العربي مردوداً في الجولة الأولى، إذ واجه الفريق ظروفاً صعبة باللعب في أجواء ماطرة، بينما يشعر جمهور النادي بالقلق من نتائج المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في المباريات القوية، إذ خسر في الموسم الحالي أمام الشارقة في كأس السوبر، وأمام النصر والجزيرة في الدوري، وأمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، بينما أبرز انتصار حققه كان خارج أرضه على العين الذي لا يمر بأفضل حالاته في الموسم الحالي. في المقابل، يخوض الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، إذ إنه بدأ رحلة الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، بالفوز على شاهر خوردرو الإيراني بهدفين دون رد على استاد الوصل في زعبيل. وحقق الهلال الفوز على الفيحاء بهدف دون رد، الخميس الماضي، في الدوري السعودي، في مباراة شهدت قيام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، بينما ستشهد قائمة الفريق السعودي، عودة كل من ياسر الشهراني وعبده عطيف، بينما سيتواصل غياب المدافع علي البليهي، الذي أصيب عقب مباراة الهلال أمام شاهر خودرو، بسقوط لوح زجاجي في استاد الوصل، تسبب في إجرائه عملية جراحية ستبعده عن الملاعب أسبوعين.

أروابارينا: لا أواجه سوء حظ في «أبطال آسيا»

قال مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن خسارته في المباريات السبع التي خاضها في دوري أبطال آسيا، بواقع ست مباريات مع الوصل، ومباراة واحدة مع «فرسان دبي»، لا تعود إلى سوء الحظ، وإنما كانت هناك ظروف خاصة للفترة التي خاض فيها البطولة مع الوصل بالتركيز على خوض النهائي في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي. وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس، أن البرازيلي ليوناردو لن يشارك في المباراة، لأنه يخوض فترة الاستشفاء.

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